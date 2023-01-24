احكام بالسجن بقية العمر في حق ممولين للعناصر الإرهابية بالجبال بالمتفجرات والاسلحة

احكام بالسجن بقية العمر في حق ممولين للعناصر الإرهابية بالجبال بالمتفجرات والاسلحة

Publié le Mardi 24 Janvier 2023 - 15:10 قراءة: 0 د, 29 ث
      
قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس,بالسجن بقية العمر في حق عنصر تخصص تمويل الجماعات الإرهابية في الجبال بالمتفجرات والاسلحة والالغام والتخطيط للقيام بعملية ارهابية نوعية ،كما قضت هيئة المحكمة أيضا بالسجن مدى الحياة و20 سنة سجنا في حق مساعده.

وقد وجهت للمظنون فيهم تهم محاولة قتل واحداث جروح وضرب وغير ذلك من أنواع العنف والاضرار بالممتلكات العامة والخاصة ،وتكوين وفاق ارهابي له علاقة بالجرائم الارهابية والانضمام عمدا داخل تراب الجمهورية وخارجه الى تنظيم ارهابي من اجل تلقي تدريبات داخل تراب الجمهورية بقصد ارتكاب جرائم ارهابية وتوفير متفجرات لفاىدة تنظيم ارهابي.

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