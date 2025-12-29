وزير الاقتصاد: الممكلة العربية السعودية تعد من ضمن الدول العشر الاوائل من حيث حجم الاستثمار في تونس

كشف وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، ان الممكلة العربية السعودية تعد من ضمن الدول العشر الاوائل من حيث حجم الاستثمار في تونس بمبلغ تجاوز 375 مليون دولار الى موفى سنة 2024.



ونوه عبد الحفيظ، في كلمة ألقاها خلال اشغال ملتقى الاعمال السعودي التونسي، المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض، بتنامي الاستثمارات السعودية في تونس.



وعبر الوزير عن ارتياحه بتواجد قرابة 500 مؤسسة سعودية او بمساهمة سعودية، قامت سبع منها بانجاز عمليات توسعة، خلال الأشهر التسعة الاولى من سنة 2025، وهي مؤشرات ايجابية تبرز ثقة الاشقاء السعوديين في مناخ الاستثمار في تونس وفي ميزاتها التفاضلية.واكد عبد الحفيظ التطلع الى ان يكون هذا الملتقى فرصة متجددة للتشاور حول السبل الكفيلة بتحقيق ما نصبو اليه من ارتفاع لحجم ونسق الاستثمارات والمبادلات التجارية بين البلدين.وينتظم ملتقى الاعمال السعودي التونسي في اطار اشغال الدورة 12 للجنة المشتركة التونسية السعودية، ويشارك فيه عدد هام من رجال الاعمال من البلدين في قطاعات مختلفة مثل الصناعة والتعدين والزراعة والصحة والتكنولوجيا والخدمات المالية.ويتضمن برنامج الملتقى عروضا حول مناخ الاستثمار في السعودية و البيئة والفرص الاستثمارية في تونس والقطاعات الواعدة للاستثمار في المملكة العربية السعودية وفي تونس..كما سيشهد الملتقى عقد اجتماعات للقطاع الخاص مع ممثلي وكالة خدمات المستثمرين في وزارة الاستثمار السعودي