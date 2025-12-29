Babnet   Latest update 12:42 Tunis

وزير الاقتصاد: الممكلة العربية السعودية تعد من ضمن الدول العشر الاوائل من حيث حجم الاستثمار في تونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695268c2be0f46.87310314_iepnjfgokmlhq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 29 Decembre 2025 - 12:38 قراءة: 0 د, 59 ث
      
كشف وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، ان  الممكلة العربية السعودية تعد من ضمن الدول العشر الاوائل من حيث حجم الاستثمار في تونس بمبلغ تجاوز 375 مليون دولار الى موفى سنة 2024.

ونوه عبد الحفيظ، في كلمة ألقاها خلال اشغال ملتقى الاعمال السعودي التونسي، المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض، بتنامي الاستثمارات السعودية في تونس.



وعبر الوزير عن ارتياحه بتواجد قرابة 500 مؤسسة سعودية او بمساهمة سعودية، قامت سبع منها بانجاز عمليات توسعة، خلال الأشهر التسعة الاولى من سنة 2025، وهي مؤشرات ايجابية تبرز ثقة الاشقاء السعوديين في مناخ الاستثمار في تونس وفي ميزاتها التفاضلية.

واكد عبد الحفيظ التطلع الى ان يكون هذا الملتقى فرصة متجددة للتشاور حول السبل الكفيلة بتحقيق ما نصبو اليه من ارتفاع لحجم ونسق الاستثمارات والمبادلات التجارية بين البلدين.

 
وينتظم ملتقى الاعمال السعودي التونسي في اطار اشغال الدورة 12 للجنة المشتركة التونسية السعودية، ويشارك فيه عدد هام من رجال الاعمال من البلدين في قطاعات مختلفة مثل الصناعة والتعدين والزراعة والصحة والتكنولوجيا والخدمات المالية.
ويتضمن برنامج الملتقى عروضا حول مناخ الاستثمار في السعودية و البيئة والفرص الاستثمارية في تونس  والقطاعات الواعدة للاستثمار في المملكة العربية السعودية وفي تونس.
.كما سيشهد الملتقى عقد اجتماعات للقطاع الخاص مع ممثلي وكالة خدمات المستثمرين في وزارة الاستثمار السعودي
 
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321046

babnet
Can 2025
 CAN 2025  17:00 Angola CAN 2025 - Egypte CAN 2025
 CAN 2025  17:00 Zimbabwe CAN 2025 - Afrique du Sud CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Comores CAN 2025 - Mali CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Zambie CAN 2025 - Maroc CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 29 ديسمبر 2025 | 9 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:46
17:14
14:53
12:28
07:31
05:59
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet17°
16° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-11
17°-9
16°-9
16°-9
18°-9
  • Avoirs en devises 25475,1
  • (26/12)
  • Jours d'importation 108
  • 1 € = 3,38504 DT
  • (26/12)
  • 1 $ = 2,90350 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/12)     942,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/12)   26605 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026