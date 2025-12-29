Babnet   Latest update 15:21 Tunis

تثبيت عضو المجلس المحلّي بعمادة شربان من ولاية المهديّة بعد تصويت 215 ناخبا لفائدته

أفضت عملية التصويت على سحب الوكالة من عضو مجلس محلي بمعتمدية شربان عن الدائرة الإنتخابية المحلية عمادة الشرف، ولاية المهدية، المجراة أمس الأحد، إلى تثبيت عضو المجلس المحلّي باعتبار أنّ 215 ناخبا صوّتوا لفائدة عدم سحب الثقة في حين صوت 167 ناخبا لسحب الثقة.

وأفاد عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري في تصريح إعلامي، اليوم الاثنين بالمقر المركزي للهيئة، عقب اجتماع للمصادقة على نتائج التصويت، أنّ النتيجة أفضت إلى تجديد الثقة في عضو المجلس المحلي إلى ما تبقّى من العهدة الانتخابيّة، وذلك بالنظر إلى أن عريضة سحب الثّقة تقدّم مرّة واحدة فقط.



وقال إنّ نسبة المشاركة في انتخابات سحب الوكالة بلغت 31،06 بالمائة حيث قام 387 ناخبا بالتصويت من جملة 1246 مواطنا مسجّلا بهذه العمادة.

ولاحظ المنصري أنّ هذه الانتخابات أجريت بالموارد الذّاتية للهيئة وكانت كلفتها في حدود 1500 دينار .

وكشف أنّ الهيئة تلقّت إلى حدّ الآن، ثلاثة مطالب سحب وكالة، كان اثنان منهما في منطقة شربان من ولاية المهديّة ومطلب ثالث من المجلس المحلّي لولاية تونس، رفضه مجلس الهيئة شكلا نظرا إلى أنه لا يستجيب للشروط وخاصّة منها إمضاء عشر النّاخبين على العريضة.

وفي ما يتعلق بالانتخابات البلديّة، بيّن المنصري أنّ الهيئة علمت بوجود مشروع قانون أساسي لمجلّة الجماعات المحلّية سيعرض قريبا على مجلس نواب الشعب لمناقشته، مؤكّدا أنّ هيئة الانتخابات جاهزة لإجراء الانتخابات البلدية حيث أنّ الإطار القانوني موجود من خلال المرسوم عدد 8 المؤرّخ في مارس 2023 والذّي نقّح الباب المتعلّق بالانتخابات البلديّة في القانون الأساسي عدد 2014 .

وقال "نرجو أن يتم إجراء هذه الانتخابات في سنة 2026 نظرا إلى وجود استحقاقات انتخابية متتالية في السنوات المقبلة، إذ سيكون هنالك الانتخابات المحلّية سنة 2027 تليها التشريعية في 2028 ثم الرئاسية في 2029" .

هند
