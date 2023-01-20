ايمن العلوي يهاجم الرحوي: فصل من الوطد وتحول لبوق دعاية شفتري

Publié le Vendredi 20 Janvier 2023 - 07:25 قراءة: 0 د, 29 ث
      
هاجم القيادي في حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد ايمن العلوي القيادي السابق في الحزب المنجي الرحوي بسبب تاييده للرئيس قيس سعيد.

وقال العلوي في مداخلة على قناة التاسعة "ان الرحوي وقع فصله من الحزب في بيان علني مضيفا " نحن في طلاق سياسي وتبرئة ذمة منه بعد ان تحول الى بوق دعاية شفتري".
وتابع " لا يمكننا ان نرى الاستبداد والجوع والفقر ونطالب الناس بالتصويت على مشروع هلامي".
وطالب العلوي من الرحوي التوقف عن الحديث باسم الشهيد شكري بلعيد قائلا انه يطلق مغالطات.



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