ايمن العلوي يهاجم الرحوي: فصل من الوطد وتحول لبوق دعاية شفتري

وقال العلوي في مداخلة على قناة التاسعة "ان الرحوي وقع فصله من الحزب في بيان علني مضيفا " نحن في طلاق سياسي وتبرئة ذمة منه بعد ان تحول الى بوق دعاية شفتري".وتابع " لا يمكننا ان نرى الاستبداد والجوع والفقر ونطالب الناس بالتصويت على مشروع هلامي".وطالب العلوي من الرحوي التوقف عن الحديث باسم الشهيد شكري بلعيد قائلا انه يطلق مغالطات.