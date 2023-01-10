أكد الثلاثاء 10 جانفي، كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بالقيروان عبد الرزاق الشامخي ان وزارة التربية قررت ايقاف استاذة انقليزية باعدادية بالهاني بالقيروان عن العمل بعد ان قامت بمعاينة الحالة الكارثية لقاعة التدريس بواسطة عدل منفذ.



وافاد الشامخي في تصريح لاذاعة ديوان اف ام بأن وزارة التربية قررت ايقاف الاستاذة عن العمل بسبب لجوءها لعدل منفذ وايضا اتهمت الاستاذة بحجز التلاميذ في قاعة الدرس.



من جانبها قالت الاعلامية بالاذاعة عفاف الغربي بانه تم الاتصال بالمندوب الجهوي للتربية بالقيروان الذي أفاد بانه تقرر اعفاء مدير اعدادية بالهاني بالقيروان كما افاد بأن الاستاذة التي تقرر ايقافها عن العمل ستستأنف عملها.









