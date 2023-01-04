مستجدات قضية عقود اللوبينغ: وهذا ما تقرر في حق الغنوشي وصهره رفيق عبد السلام

نظرت صباح اليوم الأربعاء 4 جانفي 2023 هيئة الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس، في القضية المتعلقة بعقود" اللوبينغ" لحركة النهضة والمتّهم فيها رئيسها راشد الغنوشي وصهره رفيق عبد السلام.

بالمناداة على الغنوشي و صهره لم يحضرا جلسة المحاكمة.



وقد قرّرت هيئة الدائرة تأخير النظر في القضية إلى شهر أواخر شهر جانفي لحضورهما.



