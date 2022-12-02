4 سنوات سجنا وخطية ب6 مليون د في حق عماد الطرابلسي

قررت أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة بالحكم ب4 سنوات سجنا في حق عماد الطرابلسي وتخطئته ب6 مليون د ،من اجل تهمة المشاركة في إستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار باللادارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل.







هذا ورفض عماد الطرابلسي الصعود لجلسة المحاكمة لاستنطاقه حول ما نسب اليه من تهم وللدفاع عن نفسه.



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هذا ورفض عماد الطرابلسي الصعود لجلسة المحاكمة لاستنطاقه حول ما نسب اليه من تهم وللدفاع عن نفسه.