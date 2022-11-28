الوزير الأول الجزائري يجري محادثات مع بودن

أجرى الوزير الأول، الجزائري أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الاثنين، محادثات مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن ، التي تقوم بزيارة عمل إلى الجزائر تدوم يوما واحدا، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول الجزائري.







وأوضح ذات المصدر أن المحادثات التي جرت بقصر الحكومة بالعاصمة الجزائرية، بحضور وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، "سمحت بالإشادة عاليا بعمق علاقات الأخوة والتضامن التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين مع استعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي على ضوء توجيهات قائدي البلدين، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وأخيه رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، الرامية إلى تحقيق المزيد من التكامل الاستراتيجي والتنمية المتضامنة والمندمجة".



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يذكر أن وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمارة



وقال بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، إن الوزير عثمان الجرندي كان في استقبال لعمارة الذي يؤدي زيارة عمل إلى بلادنا كمبعوث خاص محملا برسالة أخوة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد من الرئيس عبد المجيد تبون.

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وكان





وأوضح ذات المصدر أن المحادثات التي جرت بقصر الحكومة بالعاصمة الجزائرية، بحضور وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، "سمحت بالإشادة عاليا بعمق علاقات الأخوة والتضامن التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين مع استعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي على ضوء توجيهات قائدي البلدين، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وأخيه رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، الرامية إلى تحقيق المزيد من التكامل الاستراتيجي والتنمية المتضامنة والمندمجة".يذكر أن وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمارة وصل في ساعة متأخرة من مساء يوم الجمعة 25 إلى تونس وقال بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، إن الوزير عثمان الجرندي كان في استقبال لعمارة الذي يؤدي زيارة عمل إلى بلادنا كمبعوث خاص محملا برسالة أخوة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد من الرئيس عبد المجيد تبون.وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، التقى صباح يوم السبت بقصر قرطاج ، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائري رمطان لعمامرة، بصفته مبعوثا خاصا من رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون.