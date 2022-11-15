5 سنوات سجنا ومراقبة ادارية لمواطن سلم الإرهابيين مواد ومؤونة

قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتداىية بتونس ب5 سنوات سجنا في حق مواطن وجهت له تهمة توفير مواد ومؤونة لفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الارهابية ووضعه تحت المراقبة الادارية لمدة 5 سنوات اثر انتهاء العقوبة،وذلك على خلفية ضبطه من قبل الوحدات العسكرية وهو بصدد نقل المواد والمؤونة لارهابيو الشعانبي .







وكشفت الابحاث معه انه يتواصل مع الإرهابيين منذ فترة وقد كان يمدهم بالمعطيات وتنقلات الوحدات العسكرية والامنية .





