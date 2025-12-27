عروض مسرحية وغنائية وندوات ومسابقات في الدورة العاشرة لمهرجان زيت الزيتون بتبرسق

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690b0cee7a87b5.23453116_npikeqolhmfgj.jpg width=100 align=left border=0>

يتابع الجمهورمجموعة من العروض المسرحية والغنائية والندوات والمسابقات ضمن الدورة العاشرة لمهرجان زيت الزيتون بتبرسق التى انطلقت فعالياتها أمس الجمعة وتختتم يوم الأحد 28 ديسمبر الجاري.

ولأول مرة منذ تنظيم هذا المهرجان بتبرسق من ولاية باجة، يقع تنظيم ندوة تبرز قيمة شجرة الزيتون وحضورها فى الحياة اليومية قديما من خلال الفسيفساء الروماني بمختلف المتاحف وفى مختلف أنحاء تونس، وقد جاءت الندوة بعنوان "شجرة الزيتون فى الفسيفساء الروماني " قدمت خلالها مداخلة الدكتورة سميرة عروس الوسلاتي محافظ رئيس للتراث بالمعهد الوطنى للتراث .

وأكدت سميرة عروس الوسلاتي لمراسلة وكالة تونس افريقيا للانباء ان هذه الندوة تهدف الى تسلط الضوء على الزيتونة باعتبارها إرثا طبيعيا وكنزا ثريا فى الفسيفساء التى تمثل أرشيفا مرئيا يجسد الحياة اليومية قديما. وأشارت إلى أن الزيتونة وزيت الزيتون وأغصانها عناصر حاضرة في فسيفساء بباردو والجم ودقة وسوسة وحيدرة وفى كل انحاء تونس، من خلال لوحات جسدت الحياة اليومية مثل اطفال يلعبون بالزيتون وامراة تتناول حبات الزيتون وعلى راسها اكليل زيتون واغصان زيتون وهو ما يبرز علاقة تونس المتجذرة بالزيتون ومكانة شجرة الزيتون منذ العهد الروماني بتونس .





وقالت ان شجرة الزيتون حملت رموزا عديدة لدى اليونان والرومان ومنها انها رمز الحكمة اضافة الى مكانتها الاقتصادية حيث كانت تونس فى القرن الثاني الميلادى المزود الاول لروما من هذه المادة.



وتضمن اليوم الافتتاحي للدورة العاشرة لمهرجان زيت الزيتون بتبرسق الذى تنظمه جمعية صيانة مدينة تبرسق ندوة علمية حول جودة زيت الزيتون بتبرسق والتسمية المثبتة للاصل باشراف المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، إلى جانب عروض غنائية ومعرض تجاري بمشاركة منتجين لزيت الزيتون

ويتابع الأطفال اليوم السبت عرضا تنشيطيا بعنوان "الصبية الحالمة" وعربة للدمي للفضاء الثقافي دروب بالكاف، ومارطون للدراجات الهوائية تحت إشراف دار الشباب بتبرسق، علاوة على تنظيم زيارة لضيعة فلاحية ومواكبة جني الزيتون وعصره فى معصرة تقليدية اضافة الى تقديم عرض للطبخ الفرجوى لاكلات من تبرسق مع كبار الطهاة وعرض غنائي للراب وعرض غنائي للشاب بشير.

ويختتم المهرجان يوم الاحد بعرض للاطفال "لنكن اصدقاء" لجمعية الابتكار المسرحي بقعفور ومسابقة تذوق انتاج المعاصر من زيت الزيتون بحضور ممثلين عن ديوان الزيت، ومسابقة رياضية فرجوية للملاكمة الحرة اضافة الى عرض ازياء اللباس التقليدى وخرجة باللباس التقليدى وسهرة مع الفنان عبد الرحمان الشيخاوى وندوة علمية حول انتاج المشاتل



