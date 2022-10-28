البارودي يؤكد ان مراسلة الفيفا الاخيرة سعرها يصل الي 100 الف دولار ويلمّح الي تورّط حسين جنيح والأخير يصف البارودي بالمهرّج ويقرّر مقاضاته

هاجم الخميس 27 أكتوبر، العضو الجامعي حسين جنيح، الكرونيكور باذاعة اي اف ام والنائب السابق محمود البارودي بسبب تصريحاته بخصوص الوثيقة المرسلة من الفيفا الي جامعة كرة القدم.

ووصف حسين جنيح البارودي بأنه أحد مهرجي الاذاعات الخاصة وذلك دون تسميته مشيرا الي انه تم معاينة تصريحات البارودي واتخاذ الاجراءات القانونية ضده.



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يذكر ان البارودي لمّح الي ان الوثيقة المُرسلة من الفيفا تم اعدادها وارسالها مقابل دفع رشوة تقدر بحوالي 100 الف دولار كما لمّح الي ان حسين جنيح قد يكون وراء هذا الامر.من جانبه وبعد ان اعلن جنيح مقاضاته، نشر البارودي تدوينة اشار فيها الي انه تم تأويل تصريحاته بشكل خاطئ وقال "لم أقل في تدخلاتي بخصوص الوثيقة المزعومة للفيفا ان الأمر تم تدبيره مقابل مبلغ مالي ( بل قلت ان مثل هذه الوثائق يتم تداولها في معظم الاحيان مقابل مبالغ مالية متفاوتة)".واضاف قائلا " فقط قدمت معلومات حول شبكة العلاقات التي تم توظيفها لحث ذاك المكتب الفرعي التابع لأجهزة الفيفا لكي يراسل الجامعة التونسية لكرة القدم بتلك الوثيقة".