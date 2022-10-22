أفضل لاعب شاب في 2022: الاسباني غافي يفوز بجائزة الفتى الذهبي

تحصل لاعب نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، الاسباني الشاب بابلو غافي، على جائزة الفتى الذهبي، التي تمنح لأفضل لاعب شاب في قارة أوروبا لفئة أقل من 21 عاما.

وجاء فوز اللاعب، البالغ من العمر 18 عاما، بالجائزة بعد تغلبه على 19 منافسا آخرا، ليضيفها إلى جائزة "ريمون كوبا" التي نالها مطلع الأسبوع الجاري ضمن حفل الكرة الذهبية-2022، وليمضي على خطى زميله في نادي برشلونة بيدري غونزاليس الذي حصل على الجائزتين العام الماضي.







وأصبح بابلو غافي ثالث لاعب من النادي الكتالوني يفوز بالجائزة، بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي عام 2005، وغونزاليس عام 2021.

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وتواجد أربعة لاعبين من فريق برشلونة ضمن قائمة الترشيحات، حيث انضم كل من أنسو فاتي ونيكو وبيدري غونزاليس إلى غافي في القائمة النهائية.

وأصبح اللاعب الشاب محور الاهتمام في الفريق الأول للنادي البرشلوني، بعدما سجل هدفين وصنع ستة آخرين، وشارك في 34 مباراة بالبطولة الإسبانية "ليغا" الموسم الماضي.

كما انضم غافي للمنتخب الإسباني الأول، حيث شارك معه في 12 مباراة، ليصبح أصغر لاعب يمثل منتخب بلاده حينما شارك للمرة الأولى في أكتوبر 2022.



وأصبح بابلو غافي ثالث لاعب من النادي الكتالوني يفوز بالجائزة، بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي عام 2005، وغونزاليس عام 2021.وتواجد أربعة لاعبين من فريق برشلونة ضمن قائمة الترشيحات، حيث انضم كل من أنسو فاتي ونيكو وبيدري غونزاليس إلى غافي في القائمة النهائية.وأصبح اللاعب الشاب محور الاهتمام في الفريق الأول للنادي البرشلوني، بعدما سجل هدفين وصنع ستة آخرين، وشارك في 34 مباراة بالبطولة الإسبانية "ليغا" الموسم الماضي.كما انضم غافي للمنتخب الإسباني الأول، حيث شارك معه في 12 مباراة، ليصبح أصغر لاعب يمثل منتخب بلاده حينما شارك للمرة الأولى في أكتوبر 2022.