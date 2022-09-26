سفيان بن فرحات يتّهم رفيق عبد السلام ومن وصفهم "مرتزقة النهضة" بالتخطيط والتحريض على تصفيته جسديّا

نشر الاحد 25 سبتمبر، كرونيكور اذاعة الديوان اف ام سفيان بن فرحات تدوينة اتهم فيها القيادي بحركة النهضة رفيق عبد السلام ومن وصفهم مرتزقة حركة النهضة بالتخطيط والتحريض على تصفيته جسديا.





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وأرجع بن فرحات السبب وراء التحريض والتخطيط لتصفيته الي ما سمّاها "تحاليله" عن تسفير الشباب لبؤر الارهاب وقال " على ما يبدو محضّرين الvespa ويخططوا للأسوأ. لا أخشى الخونة وتجار الدين وبائعي ذممهم لأعداء الوطن.يذكر ان ٱخر تصريح مثير للجدل لسفيان بن فرحات هو قوله بأنه يفضل مستبدّا وطنيا على ديمقراطي عميل وهو ما أثار حملة ساخرة ضدّه ووصفه النشطاء بلاعق حذاء السلطة في كل زمان ومكان.