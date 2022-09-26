سفيان بن فرحات يتّهم رفيق عبد السلام ومن وصفهم "مرتزقة النهضة" بالتخطيط والتحريض على تصفيته جسديّا


Publié le Lundi 26 Septembre 2022 - 10:18 قراءة: 0 د, 30 ث
      
نشر الاحد 25 سبتمبر، كرونيكور اذاعة الديوان اف ام سفيان بن فرحات تدوينة اتهم فيها القيادي بحركة النهضة رفيق عبد السلام ومن وصفهم مرتزقة حركة النهضة بالتخطيط والتحريض على تصفيته جسديا.


وأرجع بن فرحات السبب وراء التحريض والتخطيط لتصفيته الي ما سمّاها "تحاليله" عن تسفير الشباب لبؤر الارهاب وقال " على ما يبدو محضّرين الvespa ويخططوا للأسوأ. لا أخشى الخونة وتجار الدين وبائعي ذممهم لأعداء الوطن.

يذكر ان ٱخر تصريح مثير للجدل لسفيان بن فرحات هو قوله بأنه يفضل مستبدّا وطنيا على ديمقراطي عميل وهو ما أثار حملة ساخرة ضدّه ووصفه النشطاء بلاعق حذاء السلطة في كل زمان ومكان.
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Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 253647

Mnasser57  (Qatar)  |Lundi 26 Septembre 2022 à 11h 28m |           
في دمه !يغر بيه !على طول مشى للاتهام بان دعبد السلام سيوصي بتصفيته شوف هاك الشخصية الكبيرة اللي يقع اغتيالها !
هذا هو شغله منذ العهد البايد



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