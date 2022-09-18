ملف التسفير... الغنوشي والعريض يمثلان أمام التحقيق الإثنين

قال مسؤولون في حركة النهضة التونسية، السبت، إنّ الشرطة استدعت قياديي الحزب الإسلامي المعارض في تونس راشد الغنوشي وعلي العريض للاستجواب يوم الاثنين في تحقيق حول "التسفير إلى بؤر التوتر".





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وأبلغ الغنوشي "رويترز" عبر الهاتف بأنه سيمثل أمام تحقيق للشرطة يوم الإثنين، مضيفاً أنه ليس على علم بالسبب.يذكر أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، قد أذنت لأعوان الوحدة المركزية لمكافحة الارهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني، بالاحتفاظ بعدد من الأشخاص على ذمّة تحقيقات، في علاقة بملف تسفير الشباب إلى بؤر التوتّر، وهو ملف محل شكاية تقدمت بها في ديسمبر 2021 النائبة السابقة فاطمة المسدي الى القضاء .ويشتبه في تورط رجل الأعمال محمد فريخة وبعض الإطارات الأمنيّة السابقة على غرار عبد الكريم العبيدي وفتحي البلدي، وعدد من الأئمة، كرضا الجوادي والحبيب اللوز، في ملف التسفير، وفق ما تناقلته وسائل إعلام.