القصبة: بودن تجتمع بالطبوبي وماجول


Publié le Lundi 15 Août 2022 - 21:22قراءة: 0 د, 14 ث
      
تجسيما للبلاغ المشترك الصادر يوم الجمعة 12 أوت 2022 الممضى بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، انعقدت يوم الاثنين 15 اوت 2022 بقصر الحكومة بالقصبة، جلسة عمل بين الأطراف الثلاثة وتم تحديد انطلاق الجلسات الحوارية فيما يتعلق بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية والمالية خلال هذا الأسبوع.

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