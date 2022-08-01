سامي بن سلامة يطالب بحل هيئة الانتخابات و المنصري يردّ

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نفى عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سامي بن سلامة تشكيكه في نتائج الاستفتاء واتهامه للهيئة بتزوير النتائج معتبرا ان الاستفتاء كان ناجحا من الناحية التقنية بفضل ابناء وبنات الهيئة من الموظفين والاعوان الذين تفادوا الثغرات التي تركها أعضاء مجلس الهيئة وفق قوله.وعبّر بن سلامة في مداخلة هاتفية له اليوم الاثنين غرة أوت 2022 لبرنامج "البلاد اليوم" على الاذاعة الوطنية عن استغرابه من حالة الإنكار الدائم لأعضاء الهيئة برغم الخطأ المرتكب على مستوى النتائج الأولية والذي أدخل البلبلة في البلاد و آثار جدلا على الصعيدين الوطني و الدولي وشكك في مصداقية مسار الاستفتاء برمته حسب تعبيره قائلا في هذا الصدد:" عوضا عن الاعتذار للشعب التونسي وتحمل المسؤولية هم يصرون على الانكار". ووصف بن سلامة أعضاء الهيئة بعديمي المسؤولية بسبب امضائهم ونشرهم للنتائج الأولية قبل التثبت فيها.وفي رده على اتهامات الناطق الرسمي محمد التليلي المنصري بكونه خرق واجب التحفظ بنشره مواقفه على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، اعتبر بن سلامة ان كشفه لاخلالات وتجاوزات مجلس أعضاء الهيئة عبر تدويناته على الفايسبوك أضفت مصداقية على مسار الاستفتاء متهما المنصري بعدم حضور أشغال الهيئة منذ تنصيبه منذ سنوات بالرغم من أنه يتقاضى مرتبه من المال العام قائلا :" كان الأجدر به ان يحضر إلى مقر الهيئة بدل تذكيري بواجب التحفظ وهو الذي يتقاضى من المال العام"وطالب بن سلامة رئيس الجمهورية بحل تركيبة مجلس هيئة الانتخابات معتبرا انها تحولت إلى محكمة ناحية تكيل الاتهامات الى المجتمع السياسي و المدني والى الإعلاميين متهما أعضائها باستغلال مؤسسات الجمهورية لتصفية حساباتهم الشخصية مشيرا الى انه متمسك بكل اقواله وتصريحاته وأنه منذ تعيينه من طرف رئيس الجمهورية عمل جاهدا على انجاح الاستفتاء و إصلاح الهيئة.