سيدي بوزيد: بطاقة ايداع في شأن منتحل صفة صحفي وصفة رسمية ومتحوز على وثائق وأختام مدلسة

قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد اليوم الثلاثاء اصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق شخص ينتحل صفة صحفي وصفة رسمية ويدعي بأن له روابط بجهات رسمية ويقوم بزيارات للمؤسسات العمومية بسيدي بوزيد في إطار مهام رسمية وهمية ويتحوز على وثائق واختام مدلسة، وفق ما أفاد به المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد جابر غنيمي.وبين غنيمي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ، أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد أذنت بالاحتفاظ ب 9 اشخاص من بينهم طرف رئيسي ينتحل صفة صحفي وشخص آخر رئيس حزب سياسي ومدير عام مغازة كبرى بالتفتيش وباحالتهم على النيابة العمومية قررت فتح بحث تحقيقي ضدهم من أجل تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأشخاص والأملاك والتحيل وانتحال صفة واستغلال روابط وهمية لموظف عمومي قصد تحقيق منافع أو قبول عطايا والتدليس ومسك واستعمال مدلس وتقليد وتدليس طوابع السلطة العمومية كل من أجل ما نسب اليه من أفعال.وذكر أن قاضي التحقيق المتعهد أصدر بطاقة ايداع في الطرف الرئيسي وقرر الابقاء على الاخرين في حالة سراح على ذمة البحث وتأخير الملف إلى وقت لاحق لمواصلة الأبحاث.