أدلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد وحرمه صباح اليوم الاثنين 25 جويلية 2022، بصوتيهما على مشروع الدستور الجديد المعروض على الاستفتاء في مركز الاقتراع بحي النصر.
رئيس الجمهورية يدلي بصوته في الاستفتاء
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الاثنين 25 جويلية 2022 | 26 ذو الحجة 1443
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