رئيس الجمهورية يدلي بصوته في الاستفتاء

أدلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد وحرمه صباح اليوم الاثنين 25 جويلية 2022، بصوتيهما على مشروع الدستور الجديد المعروض على الاستفتاء في مركز الاقتراع بحي النصر.



