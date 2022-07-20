الجزائر ترسل طائرتين و20 شاحنة كبيرة للمساعدة على إطفاء حريق جبل بوقرنين

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دوي انفجارات في جبل بوقرنين

أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية في بلاغ نشرته على صفحتها بفيسبوك أنه عقب طلب من تونس، أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالإرسال الفوري لحوامتين كبيرتين تابعتين للقوات الجوية و20 شاحنة للحماية المدنية من النوع الكبير، إلى تونس، لمساعدتها التونسيين في إخماد الحرائق المندلعة في الغابات، على أن تصل هذه الإمدادات خلال الساعات القليلة القادمة.ويشهد جبل بوقرنين حريقا ضخما امتد إلى قمم الغابات المجاورة، وتعمل وحدات الحماية المدنية وعدة متدخلين على إخماده منذ صباح الثلاثاء 19 جويلية 2022.سمع مساء يوم الثلاثاء 19 جويلية 2022 دوي انفجارات بالجبل، التي رجح المدير الجهوي للحماية المدنية ببن عروس العميد نجم الدين بالحاج محمد في تصريح لاذاعة أن تكون أسلحة من مخلفات الحرب العالمية الثانية.وقال العميد نجم الدين بالحاج محمد في هذا الإطار '' عادة في حرائق الغابات تكون الانفجارات ناجمة عن مخلفات من الحرب العالمية الثانية لذلك فإن الاحتياط واجب خلال تدخلاتنا ..''وختم قائلا '' صحيح صارت انفجارات من هذا النوع وقد تكون من مخلفات الحرب العالمية الثانية..''