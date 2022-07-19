إلغاء شرط السنة لبيع السيارة الموردة ضمن نظام الـ FCR


Publié le Mardi 19 Juillet 2022 - 18:07قراءة: 0 د, 28 ث
      
صدر بالرائد الرسمي اليوم الثلاثاء 19 جويلية 2022، أمر رئاسي عدد 635 لسنة 2022 مؤرّخ في 18 جويلية 2022 يتعلّق بتنقيح الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرّخ في 23 جانفي 1995 المتعلّق بضبط الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها.


ونصّ الفصل الأوّل لهذا المرسوم على إلغاء عبارة "مع تحجير التفويت في العربة السيارة أو الدراجة النارية قبل انقضاء سنة من تاريخ التسجيل" الواردة بطالع الفقرة من الفصل 3 من الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرّخ في 23 جانفي 1995 المشار إليه أعلاه، وتعوّض بعبارة "مع إمكانية التفويت في العربة السيارة أو الدراجة النارية".

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