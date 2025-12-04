Babnet   Latest update 21:47 Tunis

سليانة: إيواء 30 إمرأة معنفة و12 طفلا بمركز الأمان "متطوعون بوعرادة" منذ بداية جانفي المنقضي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6931a0b9e91bf1.19736569_jkpfoqlnmehgi.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 04 Decembre 2025 - 20:13
      
إستقبل مركز الأمان "متطوعون بوعرادة"، مركز إيواء النساء المعنفات بولاية سليانة، منذ بداية السنة الجارية، 30 إمرأة معنفة و12 طفلا، أي بمعدل 118 ليلة مقضاة للنساء و31 ليلة مقضاة للأطفال، وفق مديرة المركز أحلام الجلاصي. 
وبينت الجلاصي في تصريح اليوم الخميس لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ أغلب أنواع العنف المسجلة والمسلطة على النساء تتوزع إلى عنف زوجي وجنسي، وأضافت أنّ الخدمات المسداة في مركز الإيواء، شاملة وتتعلق بالإعاشة والإقامة والإحاطة النفسية والصحية، لافتة إلى أن أخصائي نفسي يرافق المرأة طيلة فترة إقامتها وبعد مغادرتها مركز الإيواء.
وأشارت بالمناسبة إلى انه يتم التنسيق مع مصالح المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، حتى تستفيد النساء المعنفات من برامج التمكين الإقتصادي (برنامج صامدة ورائدات) حسب الشروط المناسبة. 

وافادت بخصوص الأطفال المقيمين بالمركز، أن مصالح الجمعية توفر لهم جملة من الأنشطة المختلفة بهدف إعادة إدماجهم (ورشة السينما والرسم والروبوتيك). 

يذكر أنّ مركز " الأمان " لإيواء النساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ، أفتتح في سبتمبر 2024 وتبلغ طاقة إستيعابه 10 نساء وطفلين، ويتكون المركز من طابقين ويضم وحدة الإيواء ومصحة قانونية لإستقبال وتوجيه النساء ضحايا العنف، إضافة إلى راديو واب وقاعة أنشطة ومطبخ مجهز، وهو مشروع مموّل من طرف وزارة المرأة بقيمة إعتمادات جملية قدرت ب56 ألف دينار، وتشرف على تسييره جمعية متطوعون ببوعرادة.


