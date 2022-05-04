النفط يقفز مع كشف الاتحاد الأوروبي عن مساع لحظر النفط الروسي


Publié le Mercredi 04 Mai 2022 - 13:38 قراءة: 0 د, 31 ث
      
وكالات - قفزت أسعار النفط في الأسواق العالمية، اليوم الأربعاء، بنحو 4% بعد أن كشفت المفوضية الأوروبية عزمها فرض عقوبات جديدة على روسيا تتضمن فرض حظر على شراء النفط الروسي.


وبحلول الساعة 11:25 بالتوقيت العالمي، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 3.99% إلى 106.5 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 3.86% إلى 109.02 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".


وفي وقت سابق اليوم، كشفت المفوضية الأوروبية تفاصيل عن الحزمة السادسة من العقوبات التي ينوي الاتحاد الأوروبي فرضها ضد روسيا، وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الحزمة السادسة ضد روسيا تتضمن فرض حظر تدريجي على واردات النفط من روسيا.

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