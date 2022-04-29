اكتشف متجر Ooredoo الإلكتروني واستمتع بأفضل تجربة مستخدم

بلاغ صحفي -

Ooredoo تحتفل بتصميمها الجديد مع حرفائها

طورت Ooredoo تجربة المتجر الإلكتروني للتكيف مع احتياجات مشتركيها لكي يتمتعوا بالسيطرة الكاملة على المعاملات التي يرغبون في تنفيذها، سواء كان ذلك باختيار الخطة المناسبة لاحتياجاتهم، الاشتراك في خدمات جديدة، عرض الفواتير ودفعها، شحن ارصدتهم أو حتى شراء الهواتف الذكية والشرائح والاكسسوارات.وفي هذا الإطار وصرح سونيل ميشرا مدير التسويق في Ooredoo تونس.: "كجزء من التزامنا بتحسين النظام الرقمي، يوفر متجر Ooredoo الإلكتروني المبتكر وصولاً أسهل للمنتجات والخدمات حتى يتمكن الحرفاء من إجراء عمليات الشراء مباشرة."في حين أن المتجر الرقمي يقترح لجميع المستخدمين منتجات مماثلة لتلك الموزعة في نقاط البيع، فإن Ooredoo eshop يقدم اليوم تخفيضات كبيرة حصرية تصل إلى 40 ٪ على أحدث الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والاكسسوارات.بالإضافة، يمكن لحرفاء Ooredoo الاستمتاع بتوصيل مجاني لـ 200 طلب تم تقديمهم أثناء العرض الترويجي، بالإضافة إلى أنهم سيكونون قادرين أيضًا على الاستفادة من سياسة إرجاع مثالية للغاية. في الواقع، يمكن إرجاع أي منتج تم شراؤه عبر الإنترنت عن طريق البريد أو في المتجر في جميع أنحاء الإقليم.كما سيكتشف الحرفاء أيضًا ميزات تفاعلية تقدم طرقًا جديدة لشراء منتجات Ooredoo.بين الدفع بالبطاقة البنكية أو Mobicash أو بطاقة الدينار الإلكتروني من مكتب البريد التونسي، تعتمد Ooredoo على رقمنة مبيعاتها لتوفر لحرفائها كل متعة التسوق مع ضمان أمن أي نوع من المعاملات.مع التركيز على القرب والسهولة والكفاءة، تواصل Ooredoo نشر استراتيجيتها وتعزيز مكانتها الرائدة خاصة في مجال الرقمنة في تونس.