جعفر القاسمي يرد على منتقدي غلاء علامته الخاصة: ” انا حالل في اللاك وموش نبيع للفقراء”

أثار الممثل جعفر القاسمي غضب التونسيين بسبب فيديو نشره في صفحته الرسمية على الفيسبوك.
وتحدث القاسمي بتكبر وغطرسة عن ماركته " جاف" بعد ان تم انتقاده بسبب الاسعار المرتفعة.
وقال جعفر القاسمي موجها كلامه لمنتقديه " بضاعتي ليست لكم بل لصنف معين في " الاك" من يملكون المال".
وتحدث القاسمي بتكبر وغطرسة عن ماركته " جاف" بعد ان تم انتقاده بسبب الاسعار المرتفعة.
وقال جعفر القاسمي موجها كلامه لمنتقديه " بضاعتي ليست لكم بل لصنف معين في " الاك" من يملكون المال".
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