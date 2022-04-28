جعفر القاسمي يرد على منتقدي غلاء علامته الخاصة: ” انا حالل في اللاك وموش نبيع للفقراء”

أثار الممثل جعفر القاسمي غضب التونسيين بسبب فيديو نشره في صفحته الرسمية على الفيسبوك.وتحدث القاسمي بتكبر وغطرسة عن ماركته " جاف" بعد ان تم انتقاده بسبب الاسعار المرتفعة.وقال جعفر القاسمي موجها كلامه لمنتقديه " بضاعتي ليست لكم بل لصنف معين في " الاك" من يملكون المال".