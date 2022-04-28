جعفر القاسمي يرد على منتقدي غلاء علامته الخاصة: ” انا حالل في اللاك وموش نبيع للفقراء”


Publié le Jeudi 28 Avril 2022 - 22:46 قراءة: 0 د, 17 ث
      
أثار الممثل جعفر القاسمي غضب التونسيين بسبب فيديو نشره في صفحته الرسمية على الفيسبوك.
وتحدث القاسمي بتكبر وغطرسة عن ماركته " جاف" بعد ان تم انتقاده بسبب الاسعار المرتفعة.

وقال جعفر القاسمي موجها كلامه لمنتقديه " بضاعتي ليست لكم بل لصنف معين في " الاك" من يملكون المال".





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