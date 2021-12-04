ر م ع الخطوط التونسية: سيقع الإستغناء عن كل الخطوط الخاسرة

Publié le Samedi 04 Decembre 2021 - 13:40 قراءة: 0 د, 36 ث
      
قال خالد الشلي الرئيس المدير العام لشركة الخطوط التونسية أن تطهير الوضعية المالية تعتبر أهم عنصر في مخطط إعادة الهيكلة لتونيسار مشيرا أنه سيقع التفاوض مع المزودين ومؤسسات الدولة بخصوص إعادة جدولة الديون وأيضا مع البنوك.

وبخصوص المخطط التجاري للشركة, اعتبر ضيف قناة التاسعة أنه سيقع الإستغناء عن كل الخطوط الخاسرة .


لم تحصل فيه أي سرقات لأمتعة المسافرين

وأكد الرئيس المدير العام للخطوط التونسية ان موسم 2021 لم تحصل فيه أي سرقات لأمتعة المسافرين.

أما بخصوص التأخير على مستوى الرحلات فقال الشلي بأن هذا العام لم تشهد فيه الشركة تأخيرات تذكر باستثناء بعض المشاكل الفنية.







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