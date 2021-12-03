مجدي الكرباعي : وفاة شاب تونسي في أحد مراكز الترحيل الإيطالية في ظروف مسترابة

Publié le Vendredi 03 Decembre 2021 - 12:37 قراءة: 0 د, 27 ث
      
أعلن الجمعة 3 ديسمبر، النائب مجدي الكرباعي عن وفاة مهاجر تونسي داخل أحد مراكز الترحيل الإيطالية في ظروف مسترابة.

وقال مجدي الكرباعي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك " جاء المهاجر التونسي الى إيطاليا يوم 11 نوفمبر 2021 قضى 10 أيام في الحجر الصحي ثم تم نقله يوم 28 نوفمبر إلى المستشفى مع العلم انه لا يعاني من أي مرض حسب ما أفادته لي عائلته"، مضيفا " سنتابع هذه القضية حال نصل الى القضية".
وتابع مجدي الكرباعي " حذرت من هذه المراكز و ابقى على موقفي انها "غوانتانامو" المهاجرين".


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