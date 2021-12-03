حسين الديماسي : صندوق النقد الدولي لم تعد له ثقة في الدولة التونسية

Publié le Vendredi 03 Decembre 2021 - 09:08 قراءة: 0 د, 36 ث
      
قال الخبير في الإقتصاد ووزير المالية الأسبق حسين الديماسي إن صندوق النقد الدولي لن يدعم تونس خلال السنوات القليلة القادمة مرجعا أسباب ذلك الى أن الصندوق لم تعد له ثقة في الدولة التونسية فيما يتعلق بارجاع قروضها إضافة الى التخفيض في الترقيم السيادي لتونس.
وأضاف الديماسي في تصريح لاذاعة الديوان اف ام يوم أمس الخميس أن تونس تمر اليوم بأخطر وضعية شهدتها منذ الاستقلال.

وبخصوص عدم خلاص أجور أعوان الشركة الوطنية للسكك الحديدية مما أدى الى دخولهم في اضراب بصفة فجئية ،أكد الديماسي أنه من المتوقع أن تشهد شركات عمومية أخرى ما شهدته شركة السكك الحديدية مشيرا إلى أن عديد الشركات العمومية تعرف خلال السنوات الاخيرة عجزا ماليا كبيرا وفق قوله.









Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 237246

FaroukBenAmmar  (Tunisia)  |Vendredi 03 Decembre 2021 à 09h 42m |           
Des propos totalement Infondés !



En continu

Toutes les news

Arab Cup
  11:00 Bahrain - Iraq
  14:00 Oman - Qatar
  17:00 Mauritanie - EAU
  20:00 Syrie - Tunisie
Arab Cup

الجمعة 03 ديسمبر 2021 | 28 ربيع الثاني 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:45 12:16 07:15 05:43
Babnet
11°
 Babnet13° Babnet % 93 :الرطــوبة
تونــس Babnet
2.57 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
13°-915°-1117°-1113°-1116°-11
  • Avoirs en devises
    20246,3

  • (2 dec)
  • Jours d'importation
    120
  •              1 € = 3,26037 DT        1$ =2,90865 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 dec)   1071,2 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   