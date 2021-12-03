حسين الديماسي : صندوق النقد الدولي لم تعد له ثقة في الدولة التونسية

قال الخبير في الإقتصاد ووزير المالية الأسبق حسين الديماسي إن صندوق النقد الدولي لن يدعم تونس خلال السنوات القليلة القادمة مرجعا أسباب ذلك الى أن الصندوق لم تعد له ثقة في الدولة التونسية فيما يتعلق بارجاع قروضها إضافة الى التخفيض في الترقيم السيادي لتونس.وأضاف الديماسي في تصريح لاذاعة الديوان اف ام يوم أمس الخميس أن تونس تمر اليوم بأخطر وضعية شهدتها منذ الاستقلال.وبخصوص عدم خلاص أجور أعوان الشركة الوطنية للسكك الحديدية مما أدى الى دخولهم في اضراب بصفة فجئية ،أكد الديماسي أنه من المتوقع أن تشهد شركات عمومية أخرى ما شهدته شركة السكك الحديدية مشيرا إلى أن عديد الشركات العمومية تعرف خلال السنوات الاخيرة عجزا ماليا كبيرا وفق قوله.