الناطق الرسمي باسم محكمة بن عروس يكشف اخر تطورات قضية اعتداء تلميذ على أستاذه بساطور وسكين

صرح مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بين عروس عمر حنين لباب نات اليوم الاربعاء 10 نوفمبر 2021 أن قاضي الاطفال أصدر بطاقة إيداع بالسجن بمركز اصلاح الاطفال الجانحين بالمروج في حق التلميذ الذي اعتدى أستاذه بمعهد ابن رشيق بالزهراء ،وتوجيه تهمة محاولة القتل العمد مع سابقية القصد له ،موضحا أن الجاني يبلغ من العمر 17 سنة وقد اعترف أنه في يوم الواقعة تسلح بساطور وسكين ووضعهما في حقيبة ظهر وتوجه للمعهد ثم استغل وقت الراحة وصعد الاستاذ في حدود الرابعة مساءا اين وجده بمفرده وانهال عليه بالساطور على مستوى رأسه ثم وجهه ويديه وكتفه ولاذ بالفرار موضحا أن أعوان فرقة الشرطة العدلية بحمام الأنف القوا عليه القبض وقد اعترف أن الأستاذ رفض إجراء فرض في مادة التاريخ والجغرافيا للتلميذ بسبب تغيبه فقرر الاعتداء عليه .





اما بخصوص مسألة تعاطيه لمادة مخدرة فقد أكد حنين لباب نات أنه تم أخذ عينة من التلميذ وأنهم في انتظار نتيجة التحاليل للتأكد من مدى استهلاكه المخدرات ،مبينا أن التلميذ أنكر استهلاكه لأي مادة مخدرة وأنه لا يدخن وفق ما صرح به مشيرا إلى أن المتضرر أجرى 7 عمليات جراحية ،وان التلميذ سيتم الحكم عليه وفق مجلة الطفل باعتبار أنه قاصر



