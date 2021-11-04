سيدي بوزيد: أم تذبح ابنيها وتلقي بنفسها من الطابق الثالث

أكد الناطق الرسمي باسم محاكم سيدي بوزيد المساعد الأول لوكيل الجمهورية جابر الغنيمي، حدوث جريمة تمثلت في إقدام إمرأة أصيلة معتمدية أولاد حفوز التابعة لولاية سيدي بوزيد على قتل ابنها البالغ من العمر حوالي السنة ونصف، إضافة إلى طعنها لابنتها البالغة من العمر حوالي 6 سنوات على مستوى العين.وفي تصريح لاذاعة شمس أف أم، أفاد الغنيمي، أن الرضيع هلك على عين المكان فيما تم نقل الطفلة إلى المستشفى الجهوي وحالتها مستقرة الآن.وأضاف نفس المصدر أن الأم ألقت بنفسها من الطابق العلوي وقد توفيت أثناء نقلها إلى المستشفى، مبينا أن إقدام الأم على هذه الجريمة يأتي على إثر خلافات زوجية.