ضحاياها بالعشرات ... ليلة الإطاحة بزعبور" اخطر منحرف في الجبل الأحمر

تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران وأثر نصب خطة أمنية هادفة من الإطاحة بأخطر منحرف بالجبل الاحمر محل 9 مناشير تفتيش وفي حقه عدة محاضر عدلية من أجل تورطه في قضايا براكاجات،واعتداء على الأملاك العامة والخاصة ،والعنف الشديد ،والسرقة بجميع انواعها.



وكشفت الأبحاث أن ضحاياه بالعشرات وأنه كان يهدد المارة بالقرب من منتزه البلفيدير ثم يشهر في وجوههم أسلحته البيضاء ويفتك منهم أموالهم وهواتفهم الجوالة وقد تعرف عليه عشرات المواطتين كما تبين أنه من أكبر باعة الخمور خلسة بجهة الجبل الأحمر وأنه في العقد الرابع من العمر ومن ذوي السوابق العدلية في الاجرام.



باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض لإحالته على القضاء.



