اتهمت عائلته بشراء 3 مصانع اجر...علي العريض يقاضي جريدة الأنوار

أعلن القيادي في حركة النهضة علي العريض في تدوينة عبر صفحته على الفايسبوك مقاضاة جريدة الأنوار بعد نشر تقرير اتهمت فيه عائلته " بشراء 3 مصانع آجر بكل من مدنين والمنستير والسيطرة على 40% من الإنتاج الوطني للآجر".
وكتب العريض في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
" نشرت "صحيفة" الأنوار بتاريخ 22 أكتوبر 2021 تحقيقا "صحفيا" سخيفا لم يتضمن سوى أكاذيب وافتراءات ومعلومات زائفة غير قابلة للتصديق في حق حركة النهضة وبعض قياداتها.
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وكتب العريض في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
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