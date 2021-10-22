اتهمت عائلته بشراء 3 مصانع اجر...علي العريض يقاضي جريدة الأنوار

" نشرت "صحيفة" الأنوار بتاريخ 22 أكتوبر 2021 تحقيقا "صحفيا" سخيفا لم يتضمن سوى أكاذيب وافتراءات ومعلومات زائفة غير قابلة للتصديق في حق حركة النهضة وبعض قياداتها.

وقد نسب هذا المقال زورا لعائلتي شراء 3 مصانع آجر بكل من مدنين والمنستير والسيطرة على 40% من الإنتاج الوطني للآجر.

وإني وإذ أكرر ما سبق أن أكدته من أنني لا أملك لا أنا ولا عائلتي أي مصنع للآجر ولا أي مؤسسة صناعية أخرى لا بطريقة مباشرة ولا غير مباشرة ، فإنني أعلم عن قراري مقاضاة كل المسؤولين عن هذه الافتراءات."

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أعلن القيادي في حركة النهضة علي العريض في تدوينة عبر صفحته على الفايسبوك مقاضاة جريدة الأنوار بعد نشر تقرير اتهمت فيه عائلته " بشراء 3 مصانع آجر بكل من مدنين والمنستير والسيطرة على 40% من الإنتاج الوطني للآجر".