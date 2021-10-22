اتهمت عائلته بشراء 3 مصانع اجر...علي العريض يقاضي جريدة الأنوار

Publié le Vendredi 22 Octobre 2021 - 20:55قراءة: 0 د, 42 ث
أعلن القيادي في حركة النهضة علي العريض في تدوينة عبر صفحته على الفايسبوك مقاضاة جريدة الأنوار بعد نشر تقرير اتهمت فيه عائلته " بشراء 3 مصانع آجر بكل من مدنين والمنستير والسيطرة على 40% من الإنتاج الوطني للآجر".


وكتب العريض في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:

" نشرت "صحيفة" الأنوار بتاريخ 22 أكتوبر 2021 تحقيقا "صحفيا" سخيفا لم يتضمن سوى أكاذيب وافتراءات ومعلومات زائفة غير قابلة للتصديق في حق حركة النهضة وبعض قياداتها.
وقد نسب هذا المقال زورا لعائلتي شراء 3 مصانع آجر بكل من مدنين والمنستير والسيطرة على 40% من الإنتاج الوطني للآجر.
وإني وإذ أكرر ما سبق أن أكدته من أنني لا أملك لا أنا ولا عائلتي أي مصنع للآجر ولا أي مؤسسة صناعية أخرى لا بطريقة مباشرة ولا غير مباشرة ، فإنني أعلم عن قراري مقاضاة كل المسؤولين عن هذه الافتراءات."


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