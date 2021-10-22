سنية الدهماني تدعو الرئيس قيس سعيد الي التخفيض من أجره قبل أن يطلب التقشّف من الشعب

انتقدت الجمعة 22 أكتوبر، كرونيكور اذاعة الديوان سنية الدهماني، خطاب رئيس الجمهورية واعتبرت أنه خطاب يلعب على الحقد الطبقي والحسد والكراهية.وعلّقت سنية الدهماني عن حديث رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال مجلس الوزراء عن الحوكمة الرشيدة والتقشف وقالت "اذا كان بش نحكيو على حوكمة رشيدة ايجا نبداو مالفوق".وتابعت قائلة "ابداو برواحكم يا مسؤولين، ابدا بروحك سيدي الرئيس نحي من شهريتك وادخل في حوكمة رشيدة في علاقة بمسؤولي الدولة لكل وبعد اطلب مالشعب انو يضحّى".