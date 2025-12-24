Babnet   Latest update 23:11 Tunis

وزير النقل يبحث مع السفير الامريكي تطوير التعاون بين البلدين في مجال النقل

Publié le Mercredi 24 Decembre 2025 - 23:05
      
مثلت آفاق تعزيز التعاون التونسي - الأمريكي في مجال النقل محور لقاء رشيد عامري وزير النقل ،اليوم الأربعاء، بسفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس،بيل بزّي، بحضور ممثلين عن وزارة النقل ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وممثلين عن السفارة الأمريكية

وحسب بلاغ إعلامي، "نوّه الجانبان بعلاقات التعاون القائمة بين البلدين في مجال النقل بمختلف أنماطه وأكدا على مزيد الارتقاء بهذا التعاون تجسيما للإرادة السياسية لقيادتي البلدين".



وأبرز الوزير دور قطاع النقل في تعزيز العلاقات الثنائية، مؤكدا على " أهمية الربط الجوي بين تونس والولايات المتحدة والتعاون لإنجاز المشاريع الوطنية ذات الأولية ولا سيما في مجال الطيران المدني والنقل البحري والموانئ والسكك الحديدية" وأيضا في مجال الرقمنة وتركيز أنظمة النقل الذكي، والاستفادة من الخبرات والكفاءات الموجودة بكلا البلدين الصديقين.
من جهته، أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس على الأولوية التي يوليها الجانب الأمريكي لتطوير التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات لتطوير منظومة النقل بمختلف أنماطها ومزيد تعزيز الأمن والسلامة بها، باعتبار الدور الهام لهذا القطاع في دعم النموّ الاقتصادي وتنشيط المبادلات التجارية والسياحة بين البلدين.
وتم الاتفاق على مواصلة التباحث بين المختصين في كلا البلدين لوضع برامج عملية للتعاون والشراكة ودفع الاستثمار في قطاع النقل واللوجستية بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.
Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 320811

