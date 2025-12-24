وزير النقل يبحث مع السفير الامريكي تطوير التعاون بين البلدين في مجال النقل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694c63cb55d529.39328085_hinfkgelmpjoq.jpg width=100 align=left border=0>

مثلت آفاق تعزيز التعاون التونسي - الأمريكي في مجال النقل محور لقاء رشيد عامري وزير النقل ،اليوم الأربعاء، بسفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس،بيل بزّي، بحضور ممثلين عن وزارة النقل ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وممثلين عن السفارة الأمريكية



وحسب بلاغ إعلامي، "نوّه الجانبان بعلاقات التعاون القائمة بين البلدين في مجال النقل بمختلف أنماطه وأكدا على مزيد الارتقاء بهذا التعاون تجسيما للإرادة السياسية لقيادتي البلدين".









وأبرز الوزير دور قطاع النقل في تعزيز العلاقات الثنائية، مؤكدا على " أهمية الربط الجوي بين تونس والولايات المتحدة والتعاون لإنجاز المشاريع الوطنية ذات الأولية ولا سيما في مجال الطيران المدني والنقل البحري والموانئ والسكك الحديدية" وأيضا في مجال الرقمنة وتركيز أنظمة النقل الذكي، والاستفادة من الخبرات والكفاءات الموجودة بكلا البلدين الصديقين.

من جهته، أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس على الأولوية التي يوليها الجانب الأمريكي لتطوير التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات لتطوير منظومة النقل بمختلف أنماطها ومزيد تعزيز الأمن والسلامة بها، باعتبار الدور الهام لهذا القطاع في دعم النموّ الاقتصادي وتنشيط المبادلات التجارية والسياحة بين البلدين.

وتم الاتفاق على مواصلة التباحث بين المختصين في كلا البلدين لوضع برامج عملية للتعاون والشراكة ودفع الاستثمار في قطاع النقل واللوجستية بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.