الجبل الاحمر: "ولد بيرات "في قبضة عدلية العمران

Publié le Mercredi 20 Octobre 2021 - 11:31قراءة: 0 د, 16 ث
اطاح ليلة أمس اعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران واثر مداهمة أمنية ليلية لأحد المنازل بالجبل الاحمر بمجرم خطير معروف بكنية "ولد بيرات" اكبر مروج مخدرات بالجهة،وفي حقه 10 سنوات سجنا على خلفية تورطه في قضية ترويج مخدرات .


باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض لاحالته على القضاء.

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