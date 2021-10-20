الجبل الاحمر: "ولد بيرات "في قبضة عدلية العمران

اطاح ليلة أمس اعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران واثر مداهمة أمنية ليلية لأحد المنازل بالجبل الاحمر بمجرم خطير معروف بكنية "ولد بيرات" اكبر مروج مخدرات بالجهة،وفي حقه 10 سنوات سجنا على خلفية تورطه في قضية ترويج مخدرات .





باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض لاحالته على القضاء.



