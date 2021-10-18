اللجنة العلمية تتجه نحو إلزامية الإستظهار بشهادة التلقيح للدخول للأماكن العامة

أقر عضو اللجنة العلمية لمكافحة إنتشار فيروس كورونا الدكتور أمان الله المسعدي، ان اللجنة ومنذ أسابيع إقترحت ضرورة فرض الإستظهار بشهادة التلقيح للدخول للاماكن العامة.وقال في تصريح لاذاعة شمس آف آم صباح اليوم الإثنين، إن الوعي المجتمعي ضروري في المرحلة القادمة من أجل التعايش مع الفيروس.هذا ودعا امان الله المسعدي المواطنين للإقبال على التلقيح بكثافة من اجل العودة للحياة العادية وتجنب إنتشار الفيروس مجددا.وحمل المسعدي مسؤولية السلامة الجماعية للمواطنين والمؤسسات، مبينا أن مسؤولية الصحة الجماعية لا تتحملها فقط وزارة الصحة.وفي ذات السياق، دعا المسعدي رؤساء الجمعيات الرياضية خاصة كرة القدم لدعوة الجماهير للإقبال على التلقيح من أجل الولوج للملاعب.