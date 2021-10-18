اللجنة العلمية تتجه نحو إلزامية الإستظهار بشهادة التلقيح للدخول للأماكن العامة

Publié le Lundi 18 Octobre 2021 - 12:07قراءة: 0 د, 35 ث
أقر عضو اللجنة العلمية لمكافحة إنتشار فيروس كورونا الدكتور أمان الله المسعدي، ان اللجنة ومنذ أسابيع إقترحت ضرورة فرض الإستظهار بشهادة التلقيح للدخول للاماكن العامة.

وقال في تصريح لاذاعة شمس آف آم صباح اليوم الإثنين، إن الوعي المجتمعي ضروري في المرحلة القادمة من أجل التعايش مع الفيروس.

هذا ودعا امان الله المسعدي المواطنين للإقبال على التلقيح بكثافة من اجل العودة للحياة العادية وتجنب إنتشار الفيروس مجددا.

وحمل المسعدي مسؤولية السلامة الجماعية للمواطنين والمؤسسات، مبينا أن مسؤولية الصحة الجماعية لا تتحملها فقط وزارة الصحة.

وفي ذات السياق، دعا المسعدي رؤساء الجمعيات الرياضية خاصة كرة القدم لدعوة الجماهير للإقبال على التلقيح من أجل الولوج للملاعب.

الفيديو: الدقيقة 27


Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 234423

Goldabdo  (Tunisia)  |Lundi 18 Octobre 2021 à 14h 04m |           
الكورونا انتهت الباقي كلو تفليم.

Ateff  (Niger)  |Lundi 18 Octobre 2021 à 13h 56m |           
En deux ans 6% de la population ont attrapé le virus dont 96% sont guéri !! Cad sur 1000 Tunisiens presqu'une personne meurt en 1 an à cause du virus !!! Par quelle logique on veut imposer aux 999 restants de se faire vacciner.. Il y'a eu des cas graves certes mais plus de 20% des Tunisiens ont attrapé le virus et ont guéri sans même le savoir.. Alors au lieu d'imposer bêtement le vaccin à tout le monde il faut cibler les populations les plus
vulnérables.. C'est plus efficace, moins coûteux et surtout on respecte la liberté de chacun..

Lechef  (Nigeria)  |Lundi 18 Octobre 2021 à 13h 09m |           
Oui, pour l'application stricte de ces mesures . En fait, après avoir laissé au soin des citoyens de choisir '' une sorte de vaccin'', il n'y a aucune raison de ne pas se faire vacciner .



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