سمير بن عمر: ''مصر والسعودية والإمارات وراء انقلاب سعيّد''

قال المحامي والسياسي، سمير بن عمر، اليوم الجمعة 15 أكتوبر 2021، إن رئيس الجمهورية قيس سعيد تم انتخابه لكنه قام بانقلاب ويحتكر كل السلطات.وأضاف سمير بن عمر خلال استضافته على اذاعة شمس، أن "مصر والسعودية والإمارات وراء انقلاب سعيّد" وفق تعبيره.وتابع بن عمر بأنه لأول مرة في التاريخ رئيس تونس هو الحاكم الذي يجمع كل السلطات بمفرده.