سمير بن عمر: ''مصر والسعودية والإمارات وراء انقلاب سعيّد''

Publié le Vendredi 15 Octobre 2021 - 14:01قراءة: 0 د, 20 ث
قال المحامي والسياسي، سمير بن عمر، اليوم الجمعة 15 أكتوبر 2021، إن رئيس الجمهورية قيس سعيد تم انتخابه لكنه قام بانقلاب ويحتكر كل السلطات.

وأضاف سمير بن عمر خلال استضافته على اذاعة شمس، أن "مصر والسعودية والإمارات وراء انقلاب سعيّد" وفق تعبيره.

وتابع بن عمر بأنه لأول مرة في التاريخ رئيس تونس هو الحاكم الذي يجمع كل السلطات بمفرده.



Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 234282

Sarih  (Tunisia)  |Vendredi 15 Octobre 2021 à 20h 03m |           
والله كلبة بنت كلب، واطية

Fenac  (Tunisia)  |Vendredi 15 Octobre 2021 à 20h 02m |           
من بين المشرفين على بيع المحمودي

Fenac  (Tunisia)  |Vendredi 15 Octobre 2021 à 20h 01m |           
هذا الي توسطت



لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن

En continu

Toutes les news

السبت 16 أكتوبر 2021 | 10 ربيع الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:09 17:43 15:14 12:12 06:28 05:02
Babnet
17°
Babnet24°Babnet% 67:الرطــوبة
تونــسBabnet16°
4.63 كم/س
:الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
24°-1624°-1723°-1822°-1725°-17
  • Avoirs en devises
    21469,6

  • (14 oct)
  • Jours d'importation
    130
  •              1 € = 3,28746 DT        1$ =2,84208 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 oct)   2127,5 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة

Babnet Archive