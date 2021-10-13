الوزير الأول الجزائري يهنئ نجلاء بودن بتوليها رئاسة الحكومة

تلقت رئيسة الحكومة نجلاء بودن مساء يوم الثلاثاء اتصالا هاتفيا من الوزير الأول وزير المالية الجزائري أيمن بن عبد الرحمان، هنأها من خلاله بتوليها لمنصب رئيسة حكومة كأول امرأة في العالم العربي تنال هذا المنصب معبرا لها عن تمنياته بنجاح حكومتها.





ووفق بلاغ إعلامي لرئاسة الحكومة نوٌهت رئيسة الحكومة بتمٌيز العلاقات التي تجمع بين البلدين، مثمنة وقوف الجزائر مع تونس في كل المناسبات والحرص المشترك والمتواصل على تطوير هذه العلاقة الثنائية.



من جهته شدٌد الوزير الأول وزير المالية الجزائري أيمن بن عبد الرحمان على الرغبة المشتركة للبلدين من أجل تدعيم التعاون الجزائري التونسي لما فيه خير الشعبين الشقيقين.



