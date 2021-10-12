البحيرة... محاصرة مجرم خطير محل 271 منشور تفتيش ومحكوم ب1309 سنة سجنا

تمكن أمس اعوان فرقة الشرطة العدلية بالبحيرة من محاصرة مجرم خطير داخل شقة بالبحيرة 2 محل 271 منشور تفتيش ومحكوم ب1309 سنة سجنا.



وكان منطلق الابحاث في القضية على أثر ورود معلومات على مسامع فرقة الشرطة العدلية بالبحيرة مفادها تحصن أحد الأنفار المفتش عنه أصيل ولاية قابس بالفرار و الإختباء بجهة البحيرة2 وعلى الفور انطلقت الابحاث وتم القبض على المتهم ،و بإقتياده لمقر منطقة الامن الوطني بالبحيرة و عرضه على الناظم الآلي تبين و انه محل 271 منشور تفتيش و صادرة في شأنه أحكام بالسجن تبلغ 1309 سنة سجن لفائدة وحدات أمنية و قضائية مختلفة من أجل قضايا تحيل واصدار شيكات بدون رصيد و بإستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به.



