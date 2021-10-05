سيدي رزيق : القبض على شابين اختصاص افتكاك ملك الغير

Publié le Mardi 05 Octobre 2021 - 11:25قراءة: 0 د, 16 ث
تمكنت فرقة شرطة النجدة ببن عروس صباح اليوم من القبض على شابين من مجموعة تتكون من 5 أنفار أصيلي سيدي مصباح و الياسمينات بن عروس قاموا على مستوي محطة الأرتال سيدي زريق مقرين بعملية سلب لمواطن افتكوا منه هاتف جوال و نظارات وقاموا تعنيفه و بالتحري معهما إتضح و أن أحدهما محل تفتيش.

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