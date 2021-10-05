سيدي رزيق : القبض على شابين اختصاص افتكاك ملك الغير

تمكنت فرقة شرطة النجدة ببن عروس صباح اليوم من القبض على شابين من مجموعة تتكون من 5 أنفار أصيلي سيدي مصباح و الياسمينات بن عروس قاموا على مستوي محطة الأرتال سيدي زريق مقرين بعملية سلب لمواطن افتكوا منه هاتف جوال و نظارات وقاموا تعنيفه و بالتحري معهما إتضح و أن أحدهما محل تفتيش.



