تمكنت فرقة شرطة النجدة ببن عروس صباح اليوم من القبض على شابين من مجموعة تتكون من 5 أنفار أصيلي سيدي مصباح و الياسمينات بن عروس قاموا على مستوي محطة الأرتال سيدي زريق مقرين بعملية سلب لمواطن افتكوا منه هاتف جوال و نظارات وقاموا تعنيفه و بالتحري معهما إتضح و أن أحدهما محل تفتيش.
سيدي رزيق : القبض على شابين اختصاص افتكاك ملك الغير
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الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 | 28 صفر 1443
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