العدالة الانتقالية: تأجيل جلسة محاكمة المتورطين في تعذيب المعارض السياسي سحنون الجوهري

Publié le Lundi 04 Octobre 2021 - 13:13قراءة: 0 د, 31 ث
قررت جلسة العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الاثنين 4 اكتوبر 2021 تأجيل جلسة محاكمة المتورطين في تعذيب وقتل الناشط الحقوقي والإعلامي سحنون الجوهري سنة 1995 إلى 13 ديسمبر المقبل وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني للدائرة بسبب التحاق أحد مستشاريها بدائرة أخرى أثر الحركة القضائية الأخيرة التى اصدرها المجلس الاعلى للقضاء يوم 20 اوت الماضي .

وشملت الابحاث في القضية وزير الداخلية السابق عبد اللله القلال وعدة إطارات أمنية سابقة بوزارة الداخلية.


والشهيد اشتغل ضمن منظمة العفو الدولية ،كما التحق بفرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وقد مورست عليه شتى أنواع التعذيب ومنع عليه الطعام الى حد الهزال الى ان توفى في سجن 9 افريل.

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