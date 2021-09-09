تعيين نادية قمحة عضوا في مجلس ادارة التحالف العالمي للادماج المالي

تم تعيين نائبة محافظ البنك المركزي التونسي، نادية قمحة، عضوا في مجلس إدارة التحالف العالمي للادماج المالي، لتمثل منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط وذلك للفترة من 2021 إلى 2023، وفق ما أعلن عنه البنك، الخميس



وأكدت مؤسسة الاصدار، في بلاغ لها، المصادقة على هذا التعيين يوم الأربعاء 8 سبتمبر 2021، في اختتام الجلسة العامة السنوية السادسة لتحالف الادماج المالي، التي ساهم في تنظيمها البنك المركزي الأردني أمس، الإربعاء، عن بعد، وانضم اليها محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي



يذكر أن تحالف الادماج المالي هي شبكة تضم القيادة السياسيين تديره البنوك المركزيّة ومؤسسات التعديل المالي الأعضاء. ويهدف هذا التحالف الى تعزيز سياسة الادماج المالي على المستويين الوطني والدولي













