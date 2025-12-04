حفل تقديم الكتاب الجديد للدكتور محمّد العزيز ابن عاشور "المدينة في زمن الباشا بايات" بقصراحمد باي بالمرسى الاحد 7 ديسمبر 2025

يحتضن قصر أحمد باي بالمرسى، الأحد 7 ديسمبر 2025، حفل تقديم الكتاب الجديد للدكتور محمّد العزيز ابن عاشور" المدينة في زمن الباشا بايات".



وسيتولى تقديم هذا الكتاب الإعلامي والكاتب حاتم بوريال وذلك بدايةً من العاشرة والنصف صباحا.



وأفاد منظمو اللقاء ان هذا الكتاب "يأخذنا في رحلة ساحرة داخل اسوار مدينة تونس العتيقة مستعرضا أبرز معالمها المعمارية من منازل وقصور ومدارس وثكنات العسكرية ومؤسسات خيرية ومدافن".كما يتناول "خصائص المجتمع والحياة اليومية في المدينة"، مبرزا "شخصية "البلدي" والعائلات والمصاهرات قبل أن يرسم صورا حيّة لتنظيم الأسواق والمعاملات فيها".ويتطرق المؤلف، أيضا، حسب المصدر ذاته الى "عادات أهل المدينة في التنزّه مع اشراقة الربيع، في المناطق المجاورة، وحرص البعض منهم على تشييد منازل وقصور لهم سواء في باردو ومنوبة أو بالضاحية الشمالية، ولاسيما سيدي بوسعيد".وجاء الكتاب محلّى بعديد الصور التاريخية والتصاميم المعمارية ورسوم شخصيات هامّة بما يثري الرصيد المعرفي للقراء، حسب المصدر ذاته.