Babnet   Latest update 18:22 Tunis

حفل تقديم الكتاب الجديد للدكتور محمّد العزيز ابن عاشور "المدينة في زمن الباشا بايات" بقصراحمد باي بالمرسى الاحد 7 ديسمبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691f6b9acd6d86.24063098_lkifjgmpqnheo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 04 Decembre 2025 - 17:19 قراءة: 0 د, 43 ث
      
يحتضن قصر أحمد باي بالمرسى، الأحد 7 ديسمبر 2025، حفل تقديم الكتاب الجديد للدكتور محمّد العزيز ابن عاشور" المدينة في زمن الباشا بايات".

وسيتولى تقديم هذا الكتاب الإعلامي والكاتب حاتم بوريال وذلك بدايةً من العاشرة والنصف صباحا.



وأفاد منظمو اللقاء ان هذا الكتاب "يأخذنا في رحلة ساحرة داخل اسوار مدينة تونس العتيقة مستعرضا أبرز معالمها المعمارية من منازل وقصور ومدارس وثكنات العسكرية ومؤسسات خيرية ومدافن".
كما يتناول "خصائص المجتمع والحياة اليومية في المدينة"، مبرزا "شخصية "البلدي" والعائلات والمصاهرات قبل أن يرسم صورا حيّة لتنظيم الأسواق والمعاملات فيها".

ويتطرق المؤلف، أيضا، حسب المصدر ذاته الى "عادات أهل المدينة في التنزّه مع اشراقة الربيع، في المناطق المجاورة، وحرص البعض منهم على تشييد منازل وقصور لهم سواء في باردو ومنوبة أو بالضاحية الشمالية، ولاسيما سيدي بوسعيد".

وجاء الكتاب محلّى بعديد الصور التاريخية والتصاميم المعمارية ورسوم شخصيات هامّة بما يثري الرصيد المعرفي للقراء، حسب المصدر ذاته.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319721


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 04 ديسمبر 2025 | 13 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:17
07:16
05:44
الرطــوبة:
% 67
Babnet
Babnet17°
14° Babnet
الــرياح:
7.2 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-10
16°-10
17°-12
20°-14
21°-14
  • Avoirs en devises
    24651,1

  • (04/12)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,42100 DT        1$ =2,93836 DT
  • Solde Compte du Trésor   (04/12)   725,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:22 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :