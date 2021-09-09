إصدار سلسلة من 4 طوابع بريدية تمّ تخصيصها لأبراج من تونس

يصدر البريد التونسي يوم 10 سبتمبر 2021 سلسلة من أربعة طوابع بريديّة للتعريف بعيّنة من المواقع والمعالم الأثرية التي تعرف بها تونس وهي أبراج طبرقة وقليبية والحمامات والمهدية.
تعرض هذه الطوابع البريدية والمنتوجات المتصلة بها للبيع ابتداء من يــوم الجمعة 10 سبتمبر 2021 بجـميع مـــكــاتب البــريد، كــما يــمكـــن اقتنــاؤهـــا عـــن بـعــد عــبر الأنتــرنــات مـــن خـــلال الـــنفــاذ إلـــــى مـــــوقـــع www.e-stamps.poste.tn .
تعرض هذه الطوابع البريدية والمنتوجات المتصلة بها للبيع ابتداء من يــوم الجمعة 10 سبتمبر 2021 بجـميع مـــكــاتب البــريد، كــما يــمكـــن اقتنــاؤهـــا عـــن بـعــد عــبر الأنتــرنــات مـــن خـــلال الـــنفــاذ إلـــــى مـــــوقـــع www.e-stamps.poste.tn .
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