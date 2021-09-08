صابرين قوبنطيني: زوجة التبيني طلبت مني إسقاط الدعوى ضد زوجها لكني رفضت

قالت النائبة السابقة صابرين قوبنطيني أن زوجة النائب فيصل التبيني طلبت منها بصفة شبه يومية عن طريق أشخاص، إسقاط الدعوى التي رفعتها ضد زوجها.كما أكدت القوبنطيني أنها لن تتنازل عن حقها في تتبع التبيني عن طريق القانون، مشيرة إلى أنه مس من سمعتها في أكثر من تصريح إعلامي.وكان قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، أصدر يوم الاثنين 2 أوت بطاقة إيداع بالسجن في حق عضو مجلس نواب الشعب عن دائرة جندوبة فيصل التبيني،.وأودع التبيني السجن المدني ببلاريجيا، للمثول أمام ذات القاضي للتحقيق معه في ثلاث شكايات جزائية مقدمة في شأنه بين شهري أكتوبر ونوفمبر من سنة 2019، بتهم التشويه ونسبة ادعاءات غير قانونية والقذف العلني والإساءة عبر شبكات الاتصال العمومية، موضحًا أن الشكاية الأولى رفعت من قبل وكيل الجمهورية الأسبق، والثانية من قبل ناشط بالمجتمع المدني، والثالثة من قبل محام منتصب مكتبه بولاية جندوبة.