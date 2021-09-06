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الشفي: 'لقاء وفد من الكونغرس بنواب كان في اتجاه الإستقواء بالأجنبي والتدخل السافر في الشأن الوطني'

Publié le Lundi 06 Septembre 2021 - 13:30قراءة: 0 د, 39 ث
ندد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي بما اعتبره تغليب أطراف سياسية لفئتهم الحزبية والسياسية على مصلحة الوطن والإلتجاء للاستقواء بالأجنبي بما يطرحه من تفويت للسيادة الوطنية.

وفي حوار له على اذاعة شمس اليوم الإثنين 06 سبتمبر 2021، علّق الشفي على اللقاء الذي جمع وفدا من الكونغرس الأمريكي بعدد من النواب، مؤكدا أن اللقاء كان هدفه التدخل السافر في الشأن الداخلي والوطني لتونس.

واعتبر أن الحديث عن مستقبل تونس هو شأن وطني، مستنكرا توجيه الدعوة للوفد الأمريكي من طرف أطراف سياسية.

وشدّد على أن اللقاء كان في اتجاه الإستقواء بالأجنبي، وأدان بشدة ممارسات رضوان المصمودي التي بلغت حد النذالة والسقوط الأخلاقي وإقدامه على مطالبة الولايات المتحدة بعدم منح التلاقيح لتونس.

وتابع في هذا السياق، أن الإستقواء بالأجنبي هو عمالة وخيانة.



Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 231934

Radhiradhouan  (Tunisia)  |Lundi 06 Septembre 2021 à 20h 12m |           
وماذا عن إجتماع أعضاء المكتب التنفيذي للإتحاد بالسفاح بشار الأسد بدمشق

BenMoussa  (Tunisia)  |Lundi 06 Septembre 2021 à 13h 48m |           
ماذا يعتبر اذن مشاركة الاتحاد في المنظمات الدولية
ثم ماذا عن جائزة السلام الممنوحة لبعض الاطراف دون سواها اليس ذلك تدخلا في الشؤون الداخلية
والم يسمع عن الدبلوماسية البرلمانية ومنظمات المجتمع المدني
واخيرا ان كان هذا اللقاء تدخلا سافرا في الشأن الداخلي والوطني لتونس فكيف سمح به قيس سعيد وارتضاه وبيده كل مقاليد السلطة



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