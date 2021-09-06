الشفي: 'لقاء وفد من الكونغرس بنواب كان في اتجاه الإستقواء بالأجنبي والتدخل السافر في الشأن الوطني'

ندد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي بما اعتبره تغليب أطراف سياسية لفئتهم الحزبية والسياسية على مصلحة الوطن والإلتجاء للاستقواء بالأجنبي بما يطرحه من تفويت للسيادة الوطنية.وفي حوار له على اذاعة شمس اليوم الإثنين 06 سبتمبر 2021، علّق الشفي على اللقاء الذي جمع وفدا من الكونغرس الأمريكي بعدد من النواب، مؤكدا أن اللقاء كان هدفه التدخل السافر في الشأن الداخلي والوطني لتونس.واعتبر أن الحديث عن مستقبل تونس هو شأن وطني، مستنكرا توجيه الدعوة للوفد الأمريكي من طرف أطراف سياسية.وشدّد على أن اللقاء كان في اتجاه الإستقواء بالأجنبي، وأدان بشدة ممارسات رضوان المصمودي التي بلغت حد النذالة والسقوط الأخلاقي وإقدامه على مطالبة الولايات المتحدة بعدم منح التلاقيح لتونس.وتابع في هذا السياق، أن الإستقواء بالأجنبي هو عمالة وخيانة.