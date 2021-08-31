إعادة انتخاب تونس عضو مجلس إدارة وعضو مجلس الاستثمار البريدي بالإتحاد البريدي العالمي

على هامش المؤتمر 27 للإتحاد البريد العالمي المنعقد بأبيدجان- الكوت ديفوار من 9 إلى 27 أوت 2021، تم إعادة انتخاب تونس عضوا بمجلس إدارة ومجلس الاستثمار البريدي للإتحاد البريد العالمي للفترة 2021- 2025.



كما تم تعيين تونس ولأول مرة رئيسا مشاركا للجنة الثالثة ''تنمية الأسواق والابتكار'' وذلك على إثر انعقاد الجلسة التأسيسية لمجلس الاستثمار البريدي، ويعدّ هذا النجاح تقديرا دوليا لتونس ممثلة في مؤسسة البريد التونسي، لمساهمته الفعالة في الأنشطة والمشاريع التي يقوم بها صلب هذه المنظمة الأممية بهدف تطوير الخدمات البريدية والمالية على الصعيدين الإقليمي والدولي وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والمالي.



كما يعتبر هذا النجاح تعزيزا لمكانة البريد التونسي ودوره على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة وأن البريد التونسي تحصل وللمرة الثالثة على التوالي على جائزة أفضل مؤسسة بريدية على الصعيدين العربي والإفريقي وذلك حسب تقرير الإتحاد البريدي العالمي لمؤشر التنمية البريدية لسنة 2020.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد البريدي العالمي يعد ثاني أقدم منظمة دولية بعد الاتحاد الدولي للاتصالات، وهو منظمة حكومية دولية مختصة تابعة لمنظمة للأمم المتحدة وتضم 192 دولة، وقد انضمت تونس إلى هذه المنظمة الدولية في جوان 1878.



