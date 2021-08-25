تونس تتسلم منحة من 600 ألف جرعة تلقيح ضد فيروس كورونا من المملكة العربية السعودية

تسلمت تونس، ظهر اليوم الأربعاء 25 أوت 2021 بمطار تونس قرطاج الدولي، 600 ألف جرعة من التلاقيح ضد فيروس كوفيد-19 منحتها المملكة العربية السعودية إلى بلادنا.وتم تسلم هذه الدفعة الأولى من التلاقيح بحضور عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وعلي مرابط، المكلف بتسيير وزارة الصحة، والفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله، المستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلف بالأمن القومي، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني، المدير العام للصحة العسكرية، و البشير الإيرماني، الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية التونسية، و الدكتور عبد العزيز بن علي الصقر، سفير المملكة العربية السعودية بتونس.وكانت وزارة الصحة أفادت اليوم الاربعاء في بلاغها اليومي حول تقدم الحملة الوطنية للتلقيح أن 2.033.661 شخصا استكملوا التلقيح ضد كورونا بتاريخ 24 أوت الجاري حيث تلقى مليون و 427 ألف و 645 من بينهم جرعتين وتلقي 312 ألف و 194 شخصا جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون و 293 ألف و 822 تلقوا جرعة واحدة باعتبار اصابتهم السابقة بكوروناولفتت الوزارة الى أن اجمالي عدد التلاقيح بلغ يوم 24 أوت الجاري 5 ملايين و 54 ألف و 931 جرعة تلقى منها 3 ملايين و 627 ألف و 286 شخصا الجرعة الاولى و مليون و 427 الف و 645 تلقوا الجرعة الثانيةوأشارت الوزارة الى أن عدد المسجلين بمنظومة"ايفاكس" للتسجيل عن بعد فاق الـ5 ملايين و 449 الف و 766 مسجلا في حدود الساعة الثامنة و35 دقيقة من صباح اليوم الاربعاء 25 أوت الجاري داعية كل الراغبات والراغبين في تلقي التلقيح ضد كورونا الى المبادرة الى التسجيل بمنظومة ايفاكس .