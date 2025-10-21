Babnet   Latest update 08:30 Tunis

اريانة:جلسة عمل حول تقييم نتائج الحملة الجهوية المشتركة لمعالجة النقاط الزرقاء ذات الأولوية بالجهة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5de7945af0cd07.48690892_jkfnolqgheimp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 21 Octobre 2025
      
انعقدت امس الاثنين بمقر ولاية اريانة جلسة عمل للجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بالجهة خُصّصت لتقييم نتائج الحملة الجهوية المشتركة لمعالجة النقاط الزرقاء ذات الأولوية بالجهة، وذلك في إطـار مواصلة جلسات العمل استعدادا لموسم الأمطار والتوقي من مخاطر التقلبات المناخية

وتولت مصالح الحماية المدنية بأريانة تقديم عرض حول وضعية النقاط الزرقاء ذات الأولوية خلال شهر سبتمبر المنقضي، وفي الوقت الحالي بعد تدخل الجهات المعنية في إطارالحملة الجهوية المشتركة التي تم برمجتها من 6 إلى 19 أكتوبر الحالي ، والتي كانت لها نتائج إيجابية من حيث معالجة بعض النقاط الزرقاء التي تشكل أكثر خطورة



وشدد والي اريانة ،الوليد صنديد على مواصلة العمل قصد التدخل في بقية النقاط الزرقاء بالجهة من خلال برمجة رزنامة تدخل لبقية النقاط ،وذلك تحسبا للتقلبات المناخية المنتظرة ،ولتجنب عنصر المباغتة

واكد على التسريع بجهروتنظيف شبكتي تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي ، داعيا كافة المواطنين للانخراط في هذا المجهود ،ومعاضدة السلط المحلية والجهوية بعدم إلقاء الفضلات عشوائيا وفي مجاري الأودية


