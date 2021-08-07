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المنزه: مداهمة محل للوشم حوله صاحبه لتعاطي الكوكايين والابتزاز

Publié le Samedi 07 Août 2021 - 16:27قراءة: 0 د, 25 ث
تمكن اعوان فرقة الشرطة العدلية بالمنزه من القبض على صاحب محل للوشم حوّله لوكر لتعاطي الكوكايين واستهلاك المخدّرات ،كما اعترف المتهم انه كان يصور حرفائه خاصة الفتيات وهنّ عاريات ويبتزهن بالمال .

هذا وتم إيقاف فتاة وشاب آخر من اجل استهلاك المخدرات كما تم حجز الآت تصوير كانت تحتوي على مجموعة من الصور لعدة فتيات وهن عاريات وبعضهن يستهلك المخدرات .


وقد تم حجز 24 غرام من مخدر الكوكايين ومبالغ مالية
باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ بهم وتحرير محضر بحث في الغرض.

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