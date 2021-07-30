تونس تتسلم مليون جرعة من لقاح ’’مُوديرنا’’ من الولايات المتحدة

تسلمت تونس اليوم الجمعة 30 جويلية 2021 مليون جرعة من لقاح ’’مُوديرنا’’ المضادّ لكوفيد-19 من طرف الولايات المتحدة في إطار مبادرة ’’كوفاكس’’ .وقد حضر عملية التسليم كل من وزير الخارجية عثمان الجرندي ووزير الصحة بالنيابة محمد الطرابلسي وسفير أمريكا بتونس دونالد بلومو .وأفادت مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة التي حضرت أيضا عملية التسليم بأن عدد الإصابات بفيروس كورونا تقلص .وأشارت في تصريح لاذاعة شمس اف أم الى مطار تونس قرطاج الى أنه سيتم إعتماد هذه الجرعات من طرف الصحة العسكرية ووزارة الصحة في تلقيح المواطنين ,مشددة على أن الحصول على مليون جرعة في هذا الظرف الصحي هدف مهم جدا بالنسبة لتونس.